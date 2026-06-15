Европа намерена поучаствовать в миссии по открытию Ормузского пролива

Европейские лидеры заявили о готовности задействовать военные силы для возобновления работы Ормузского пролива после заключения сделки США и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания готова «сыграть свою роль» в миссии по разминированию Ормузского пролива и обеспечению безопасности коммерческих судов. Bloomberg пишет, что Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон возглавили разработку плана по открытию пролива, который будет реализован в случае заключения окончательного мирного соглашения между США и Ираном. О намерении поучаствовать в миссии сообщила и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Также более 15 стран предоставили оборудование и персонал для этой миссии.

«Следующим шагом станут обсуждения на саммите «Большой семерки» во Франции на этой неделе рамок операции, с учетом согласия Ирана и других вовлеченных сторон. Европейские лидеры планируют получить одобрение президента Дональда Трампа на миссию на саммите G7», — пишет СМИ со ссылкой на источник.

По информации Bloomberg, развертывание войск не начнется до тех пор, пока США и Иран не достигнут окончательного соглашения, которое восстановит полные и беспрепятственные права на коммерческое судоходство и создаст условия для размещения военных объектов в Ормузском проливе.

«Мы предприняли подготовительные действия в рамках коалиции стран, возглавляемой мной и президентом Макроном, чтобы собрать страны, готовые выполнить необходимую работу по обеспечению безопасности в такой момент, как этот, чтобы помочь судам пройти через Ормузский пролив», — заявил Стармер.

Издание пишет, что с помощью операции европейские лидеры хотят показать Трампу, что Европа поддерживает США. Также они стремятся возобновить движение коммерческих судов через Ормузский пролив.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после соглашения между США и Ираном Ормузский пролив должен быть полностью открыт. Также она отметила необходимость создания альтернативных маршрутов перевозки энергоресурсов.

14 июня стало известно, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Наличие договоренностей между государствами подтвердил и президент США Дональд Трамп. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Иран в итоге не будет обладать ядерным оружием.

Агентство Reuters писало, что среди пунктов соглашения есть возобновление работы Ормузского пролива, отмена нефтяных санкций против Ирана, работа над окончательным мирным договором в течение 60 дней и так далее.

Ранее Нарышкин заявил, что мир между США и Ираном «еще хрупок».