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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Фон дер Ляйен рассказала об «уроке» войны в Иране для мира

Глава ЕК фон дер Ляйен: энергетическая зависимость превратилась в оружие
Yves Herman/Reuters

Война в Иране показала, что энергетическая зависимость превратилась в оружие, и необходимо создать альтернативные маршруты перевозки энергоресурсов. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Этот кризис также является наглядным уроком. Энергетическая зависимость в очередной раз превратилась в оружие. Мы должны диверсифицировать наши маршруты поставок и развивать альтернативные экспортные коридоры, чтобы избежать узкого места в Ормузском проливе», — отметила она.

Фон дер Ляйен поприветствовала соглашение между США и Ираном и подчеркнула, что сейчас приоритетом является выполнение условий сделки всеми сторонами. Также она сказала, что соглашение должно обеспечить немедленное открытие Ормузского пролива, а свобода судоходства должна быть восстановлена без взимания платы за проезд.

По словам главы Еврокомиссии, свобода судоходства должна быть восстановлена без взимания платы за проезд, что «необходимо для региональной стабильности и глобальной экономики».

«Это открывает двери для более широких переговоров о мире и безопасности на Ближнем Востоке. И должно положить конец ядерной и баллистической программам Ирана и его дестабилизирующей деятельности в регионе. И, конечно, на Ближнем Востоке не может быть мира, пока Ливан охвачен пламенем. Европа вновь призывает все стороны уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана и обеспечить подлинное прекращение огня», — заявила она.

Фон дер Ляйен рассказала, что лидеры G7 встретятся с партнерами из стран Персидского залива и Ближнего Востока, и Европа готова сыграть свою роль в процессе урегулирования.

14 июня премьер Пакистана Шахбаз Шариф рассказал, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Трамп подтвердил, что сделка между США и Ираном достигнута. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что, согласно сделке, Иран не будет обладать ядерным оружием.

Агентство Reuters сообщило, что проект соглашения с США предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Ирана не производить и не приобретать ядерное оружие, а также работу над окончательным мирным договором в течение 60 дней.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Трампу о планах продолжить военную кампанию против «Хезболла» в Ливане, несмотря на сделку Вашингтона и Тегерана.

Ранее фон дер Ляйен призвала немедленно открыть Ормузский пролив.

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