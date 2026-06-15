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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Нарышкин заявил, что мир между США и Ираном «еще хрупок»

Нарышкин: США и Иран проделали большую работу, но мир еще хрупок
Пресс-служба Российского исторического общества

Мир между США и Ираном еще хрупок, несмотря на проделанную «большую работу». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

«Если коротко, то мир еще хрупок. Но тем не менее проведенная двумя сторонами вместе с посредниками большая работа по подготовке проекта такого предварительного меморандума дает основания, если будет он все-таки подписан, что работа по восстановлению мира на Ближнем Востоке будет продолжена...», — сказал он.

По его словам, далее будет проведена основательная работа по подготовке «уже такого мирного соглашения».

Иран и США договорились прекратить войну и вновь открыть Ормузский пролив. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что стороны конфликта официально подпишут соглашение 19 июня в Швейцарии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что сделка гарантирует, что Тегеран никогда не сможет получить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Иран хотел отказаться от сделки с США после ударов Израиля по Ливану.

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