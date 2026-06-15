Глава ЕК призвала немедленно открыть Ормузский пролив

Ляйен о соглашении США и Ирана: нужно немедленно открыть Ормузский пролив

Ормузский пролив после соглашения между США и Ираном должен быть немедленно открыт. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Приоритетом сейчас является его быстрое и полное выполнение всеми сторонами. Необходимо восстановить свободу бесплатного судоходства. Это важно для региональной стабильности и глобальной экономики», — сказала она, отметив, что это соглашение открывает двери для более широких переговоров о мире и безопасности на Ближнем Востоке.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что мир в регионе невозможен, «пока Ливан охвачен пламенем».

Глава ЕК добавила, что Европа вновь призывает все стороны уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана и обеспечить «подлинное прекращение огня».

Иран и США договорились прекратить войну и вновь открыть Ормузский пролив. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что стороны конфликта официально подпишут соглашение 19 июня в Швейцарии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что сделка гарантирует, что Тегеран никогда не сможет получить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Иран хотел отказаться от сделки с США после ударов Израиля по Ливану.