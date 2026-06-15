Вэнс раскрыл детали сделки между США и Ираном

Вэнс: сделка США и Ирана гарантирует, что Тегеран не сможет иметь ядерное оружие

Сделка между США и Ираном гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.

По его словам, Вашингтон будет следить за выполнением Тегераном условий сделки. Он отметил, что выполнение условий сделки со стороны Ирана приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на следующие 50 лет.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но до сих пор этого не происходило. 14 июня Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал, что сделка близко.

Ранее Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном.