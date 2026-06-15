Политолог рассказал, что отвечает интересам США в отношении Украины

Завершение конфликта на Украине путем переговоров полностью отвечает интересам США. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский политолог, историк и эксперт в области международных отношений Марк Эпископос.

Политолог прокомментировал пост американского адвоката Гордона Гатри Чанга, который призвал Вашингтон добиваться «победы» Украины в конфликте. Эпископос в свою очередь подчеркнул, что сейчас никакой победы не наблюдается.

«Полностью в интересах США обеспечить завершение этого конфликта мирным соглашением, которое продвинет широкий спектр стратегических интересов США. Это лучше, чем позволить ему через год дойти до замороженного перемирия по корейскому образцу», — отметил он.

14 июня президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В беседе Путин заявил, что попытки Украины наносить удары по российской мирной инфраструктуре не изменят критическую для Киева ситуацию на фронте. Также в разговоре Трамп выступил за прекращение боевых действий на Украине и отметил, что в случае завершения конфликта будут открыты новые перспективы для отношений Вашингтона и Москвы.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США по вопросу украинского урегулирования.

Кроме того, 14 июня телефонный разговор с Трампом провел и украинский президент Владимир Зеленский. В нем президенты обсудили в том числе и мирные переговоры.

Ранее Трамп похвалил Путина за помощь в урегулировании войны с Ираном.