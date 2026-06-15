В Иране посчитали победой над США объявление о мирной сделке

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал победой над США объявление президента Дональда Трампа о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Мы одержали победу над Америкой… Наши военные всегда будут держать палец на спусковом крючке», — заявил дипломат.

Гарибабади подчеркнул, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном не подразумевает доверия к Соединенным Штатам «и написан в условиях полного недоверия». Замглавы МИД предупредил, что Иран будет следить за выполнением обязательств со стороны США.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс раскрыл детали сделки между США и Ираном.