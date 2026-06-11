Трамп заявил о потере интереса к сделке с Ираном

Трамп: сейчас я меньше хочу заключать сделку с Ираном, чем недели назад

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что за несколько недель его интерес к сделке с Ираном снизился.

«Сейчас я меньше хочу заключать сделку, чем хотел этого три-четыре недели назад», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что США могли бы «пойти дальше» в эскалации конфликта, однако выразил сомнение в том, что американское общество поддержит подобный сценарий.

9 июня США нанесли удары по Ирану после того, как американский вертолет AH-64 Apache упал в районе Ормузского пролива.

Американский президент сообщил, что США собираются нанести масштабные удары по Ирану, и пообещал разбомбить страну «к чертовой матери», если Исламская республика не согласится на сделку с Вашингтоном. Кроме того, и глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал «мощные и четкие» удары по Ирану.

В начале июня российский президент Владимир Путин заявлял, что не видит провокаций со стороны Ирана, которые могли бы стать причиной конфликта с США.

Ранее в США рассказали, почему Трампу сложно решить «иранский вопрос».