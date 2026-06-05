Путин высказался о причинах конфликта США и Ирана

Путин не считает, что Иран спровоцировал конфликт с США

Президент России Владимир Путин не считает, что были провокации со стороны Ирана, ставшие триггером для возникшего конфликта с США. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин добавил, что Россию тревожит ухудшение отношений между странами ближневосточного региона в результате иранского конфликта. Вместе с тем он назвал единственно правильным решение приостановить боевые действия между США и Ираном.

Президент отметил, что важно поставить иранский уран под контроль Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).

«Мы в целом, когда ситуация успокоится, намерены продолжить работу с иранскими друзьями по друзьями по возведению атомных объектов», — сказал Путин.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Путину в ходе ПМЭФ передали привет от Трампа.