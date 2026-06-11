Трамп рассказал о планах по контролю над иранским рынком нефти и газа

США намерены установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«В не столь отдаленном будущем мы возьмем под контроль объекты нефтяной инфраструктуры [Ирана] и возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, как это было с Венесуэлой», — написал глава Белого дома.

9 июня США нанесли удары по Ирану после того, как американский вертолет AH-64 Apache упал в районе Ормузского пролива.

Американский президент сообщил, что США собираются нанести масштабные удары по Ирану, и пообещал разбомбить страну «к чертовой матери», если Исламская республика не согласится на сделку с Вашингтоном. Кроме того, и глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал «мощные и четкие» удары по Ирану.

В начале июня российский президент Владимир Путин заявлял, что не видит провокаций со стороны Ирана, которые могли бы стать причиной конфликта с США.

Ранее в США рассказали, почему Трампу сложно решить «иранский вопрос».