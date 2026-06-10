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Политика

США призвали одержать «стратегическую победу» над Ираном

Экс-посол Ричардсон: США должны одержать стратегическую победу над Ираном
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США должны одержать стратегическую, а не только военную победу в войне против Ирана. Об этом заявил экс-глава Минобороны и МИД Австралии, а также бывший посол страны в Вашингтоне Деннис Ричардсон в интервью Bloomberg.

«Иран потерпел военное поражение, но можно проиграть в военном отношении и при этом одержать стратегическую победу», — заявил Ричардсон.

Он также подчеркнул, что стратегическая победа США в войне против Ирана — «в интересах западных стран». По словам Ричардсона, в конфликте позиция США «пострадала», однако Иран также потерпел ущерб.

«Сегодня Иран менее способен проецировать свою мощь на Ближнем Востоке, чем два года назад. Его два террористических подразделения — ХАМАС и Хезболла — значительно ослаблены. Это хорошо», — отметил он.

9 июня газета The New York Times написала, что вертолет AH-64 Apache упал в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп обвинил в его крушении Иран и пообещал ответить. После этого американские военные нанесли удары по Ирану. А именно они атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные установки Ирана, рассказал журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Затем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские войска завершили нанесение ударов по территории Ирана.

10 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Тегеран в ответ на удары США нанес удары по силам пятого флота США в Бахрейне. Агентство Reuters написало, что США перехватили почти все ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном.

Ранее в США подсчитали, сколько раз Трамп заявлял о приближающейся сделке с Ираном.

 
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