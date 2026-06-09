В США подсчитали, сколько раз Трамп заявлял о приближающейся сделке с Ираном

CNN: Трамп уже 37 раз заявлял о его близкой сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Именно столько раз Трамп заявлял — в сообщениях в соцсетях, во время публичных выступлений и в телефонных разговорах с представителями СМИ, что сделка близка, или утверждал, что Иран отчаянно стремится ее заключить», — отмечается в публикации.

По мнению CNN, глава Соединенных Штатов говорит об этом или потому, что он заблуждается, или пытается успокоить финансовые рынки, или считает, что сможет воплотить это в жизнь.

«К этому утверждению больше не следует серьезно относиться», — резюмировал телеканал.

7 июня Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства уверял, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. Однако поздно вечером того же дня Иран впервые после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля несколько раз выпустил ракеты по Израилю.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп весной обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Вэнс высказался о влиянии Израиля на сделку США и Ирана.