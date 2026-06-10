США сообщили о перехвате почти всех ракет и БПЛА, выпущенных Ираном

Reuters: американские ВС перехватили почти все ракеты и БПЛА, выпущенные Ираном

Американские вооруженные силы перехватили почти все ракеты и беспилотные летательные аппараты, выпущенные Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Отмечается, что о перехвате практически всех выпущенных Исламской Республикой по американским военным базам баллистических ракет и БПЛА свидетельствуют итоги предварительной оценки.

Накануне США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Президент США заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

28 февраля 2026 года США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее американское командование заявило о завершении ударов по Ирану.