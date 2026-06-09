Трамп пообещал ответить за сбитый над Ормузским проливом вертолет

США обязаны ответить на якобы нападение Ирана на американский вертолет AH-64 Apache над Ормузским проливом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он уточнил, что оба пилота, находившиеся в вертолете, не пострадали.

«Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», — написал глава Белого дома.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит Ираном или авария произошла из-за технической неисправности.

Трамп при этом заявил, что 10 июня американские власти намерены опубликовать отчет о крушении воздушного судна. По его словам, оба военнослужащих, находившихся на борту в момент крушения, не пострадали.

Ранее президент США назвал сроки «полной победы» над Ираном.