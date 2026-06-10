Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

США наносят удары по системам ПВО и радарам Ирана

Журналист Гриффин: США атакуют системы ПВО и радары Ирана
Reuters

Американские военные наносят удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационным установкам Ирана. Об этом рассказала журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в соцсети X.

«Чиновник США сообщает Fox: авиаудары по Ирану «продолжаются», а цели включают средства ПВО и радиолокационные установки», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ударов по Исламской Республике. По словам военных, это является ответом на уничтожение американского вертолета Apache в районе Ормузского пролива.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Тегерану необходимо дать «мощный ответ» на этот инцидент.

5 июня российский лидер Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что не считает, что были провокации со стороны Ирана, ставшие триггером для возникшего конфликта с США.

Ранее в Израиле сообщили о готовности нанести новый удар по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!