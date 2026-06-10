США наносят удары по системам ПВО и радарам Ирана

Американские военные наносят удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационным установкам Ирана. Об этом рассказала журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в соцсети X.

«Чиновник США сообщает Fox: авиаудары по Ирану «продолжаются», а цели включают средства ПВО и радиолокационные установки», — говорится в публикации.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ударов по Исламской Республике. По словам военных, это является ответом на уничтожение американского вертолета Apache в районе Ормузского пролива.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Тегерану необходимо дать «мощный ответ» на этот инцидент.

5 июня российский лидер Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что не считает, что были провокации со стороны Ирана, ставшие триггером для возникшего конфликта с США.

Ранее в Израиле сообщили о готовности нанести новый удар по Ирану.