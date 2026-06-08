Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
 (обновлено  )
Политика

Стало известно имя возможного посредника в переговорах по Украине

Ynet: патриарх Феофил III может стать посредником в переговорах по Украине
Florion Goga/Reuters

Президент США Дональд Трамп после недавней встречи с патриархом Иерусалимским Феофилом III рассматривает возможность назначить его посредником в переговорах по Украине. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Трамп 4 мая провел 40-минутную встречу с Феофилом, и в ходе нее обсуждалась возможность содействия патриарха в диалоге между Киевом и Москвой.

«Феофил считается фигурой, пользующейся доверием в обеих странах благодаря своему статусу в православном мире и участию в инициативах и контактах дипломатического и гуманитарного характера», — пишет СМИ.

Источники отметили, что Феофил должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце июля. По их словам, в числе главных преимуществ патриарха — то, что он не имеет политической принадлежности. Также окружение Феофила III считает, что и Трамп заинтересован в достижении прогресса в переговорах по Украине.

5 июня Трамп отметил, что конфликт на Украине скоро может подойти к концу.

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила «розовые очки» по поводу способности США навсегда решить какую-то сложную проблему.

При этом Песков подчеркнул, что Россия ответит взаимностью США, когда Вашингтон продемонстрирует готовность к восстановлению отношений. До этого Песков подчеркнул, что Россия признательна США за добрые услуги по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Кремле заявили, что действия Киева мешают мирным переговорам.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!