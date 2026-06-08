Ynet: патриарх Феофил III может стать посредником в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп после недавней встречи с патриархом Иерусалимским Феофилом III рассматривает возможность назначить его посредником в переговорах по Украине. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Трамп 4 мая провел 40-минутную встречу с Феофилом, и в ходе нее обсуждалась возможность содействия патриарха в диалоге между Киевом и Москвой.

«Феофил считается фигурой, пользующейся доверием в обеих странах благодаря своему статусу в православном мире и участию в инициативах и контактах дипломатического и гуманитарного характера», — пишет СМИ.

Источники отметили, что Феофил должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце июля. По их словам, в числе главных преимуществ патриарха — то, что он не имеет политической принадлежности. Также окружение Феофила III считает, что и Трамп заинтересован в достижении прогресса в переговорах по Украине.

5 июня Трамп отметил, что конфликт на Украине скоро может подойти к концу.

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не носила «розовые очки» по поводу способности США навсегда решить какую-то сложную проблему.

При этом Песков подчеркнул, что Россия ответит взаимностью США, когда Вашингтон продемонстрирует готовность к восстановлению отношений. До этого Песков подчеркнул, что Россия признательна США за добрые услуги по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Кремле заявили, что действия Киева мешают мирным переговорам.