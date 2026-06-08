В Кремле заявили, что действия Киева мешают мирным переговорам

Действия Киева, в частности удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», — сказал он.

При этом он отметил, что в Кремле сохраняют открытость к диалогу.

В ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. В результате удара ранен машинист, его помощник не выжил. После атаки железнодорожное сообщение на востоке Крымского полуострова было приостановлено. В ходе ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовское-Керчь» не выжил один мирный житель, еще трое получили ранения. 2 июня дрон атаковал поезд на вокзале Джанкоя, среди пострадавших есть дети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всех причастных к атакам Вооруженных сил Украины на пассажирские поезда установят. Они получат неотвратимое и справедливое наказание, подчеркнула дипломат.

Ранее были названы возможные районы запуска дронов по поезду в Крыму.