В Кремле высоко оценили усилия США по урегулированию на Украине

Песков: Россия признательна США за добрые услуги по урегулированию на Украине

Москва ценит усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и признательна ему за них. Об этом в ходе интервью для газеты «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта миссия добрых услуг дорого стоит, и мы ее высоко ценим, и мы признательны американцам за это», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине одновременно последовательна и противоречива. Высказывания американских политиков и чиновников имеют существенные противоречия, но России важны конкретные дела.

«И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента [США Дональда] Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также он высказался о возможном проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, у Москвы и Вашингтона нет соответствующих планов на ближайшее время. Как отметил представитель Кремля, перед переговорами стороны должны проделать хорошую «домашнюю» работу в плане продвижения по мирному треку.

Ранее палата представителей США одобрила помощь Украине в обход главы государства.