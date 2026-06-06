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Политика

Песков о развитии отношений РФ и США: танго нужно танцевать вдвоем

Песков: РФ ответит США взаимностью, если они готовы восстановить отношения
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.

«Танго нужно танцевать вдвоем, американцы пока этого не хотят», — добавил представитель Кремля.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что когда «американцы уже будут готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью».

Также Песков отметил, что российская сторона приветствует готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании конфликта на Украине.

По словам пресс-секретаря, США не хотят сотрудничать с Россией в различных областях до тех пор, пока не будет разрешен украинский вопрос.

Накануне Песков заявил, что возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине сейчас зависит от Киева.

4 июня на сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны». Песков уточнил, что Путину доложили об этом письме.

Ранее Песков оценил вероятность скорой встречи президентов России и США.

 
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