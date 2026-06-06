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Политика

Песков оценил роль США в урегулировании на Украине

Песков заявил, что Россия не носила розовые очки в вопросе помощи США по Украине
Maxim Shemetov/Reuters

Россия никогда не носила «розовые очки» в отношении способности Соединенных Штатов навсегда решить какую-то сложную проблему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об участии Вашингтона в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что и США, и Россия продолжают преследовать собственные национальные интересы.

Песков также заявил, что Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. По его словам, «танго нужно танцевать вдвоем, американцы пока этого не хотят».

Тем не менее накануне пресс-секретарь главы РФ заявил, что Москва видит действительно искреннее желание президента США и некоторых членов его администрации, помочь в разрешении украинского конфликта.

Ранее Песков оценил вероятность скорой встречи президентов РФ и США.

 
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