Песков оценил роль США в урегулировании на Украине

Россия никогда не носила «розовые очки» в отношении способности Соединенных Штатов навсегда решить какую-то сложную проблему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об участии Вашингтона в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что и США, и Россия продолжают преследовать собственные национальные интересы.
Песков также заявил, что Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. По его словам, «танго нужно танцевать вдвоем, американцы пока этого не хотят».
Тем не менее накануне пресс-секретарь главы РФ заявил, что Москва видит действительно искреннее желание президента США и некоторых членов его администрации, помочь в разрешении украинского конфликта.
Ранее Песков оценил вероятность скорой встречи президентов РФ и США.