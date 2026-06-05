Трамп считает, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу. Его слова приводит РИА Новости.

«Пусть договариваются. Это я довел ситуацию до этого этапа, и думаю, что все уладится. Я думаю, мы уже близко», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие члены администрации вовлечены в урегулирование конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и признательна ему за них.

Также он высказался о возможном проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, у Москвы и Вашингтона нет соответствующих планов на ближайшее время. Как отметил представитель Кремля, перед переговорами стороны должны проделать хорошую «домашнюю» работу в плане продвижения по мирному треку.

Ранее Лавров заявил об отсутствии прогресса по Украине спустя год после саммита в Анкоридже.