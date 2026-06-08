Лидеры ЕС захотели взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь канцлера Германии Фридриха Мерца Штефан Корнелиус, пишет Politico.

«Я считаю, что новым является то, что этот процесс сейчас набирает обороты в Европе. Еще одно новое событие заключается в том, что мы возобновляем и продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавляли США. Мы делаем это в тесной координации с США», — заявил Корнелиус.

По его словам, европейские лидеры продолжат обсуждение своего подхода к потенциальным мирным переговорам на встрече «Большой семерки» и во время саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе. Корнелиус подчеркнул, что сейчас нужна «поддержка» от всех европейских партнеров, чтобы «действительно приблизиться к миру».

При этом пресс-секретарь отметил, что «могут уйти недели или даже месяцы» на то, чтобы Россия оказалась за столом переговоров. Он уверен, что «давление на Россию» поможет этому.

«Нам также необходимо сформировать готовность к диалогу и согласовать условия, при которых такие переговоры вообще могут состояться. Все это часть подготовки. Мы находимся на этапе переориентации», — сказал он.

В начале июня агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания, Франция и ФРГ совместно с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией.

8 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что время для переговоров по Украине еще не пришло, а Европе нужно проявить «стратегическое терпение». Тогда же лидеры Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление с перечнем условий для урегулирования конфликта на Украине, первым из которых стало немедленное и полное прекращение огня.

Кроме того, 5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине. 4 июня президент России Владимир Путин отметил, что ЕС не может стать посредником в переговорах, так как напрямую содействует Украине.

Ранее на Украине назвали три проблемы с участием ЕС в переговорах.