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Политика

На Украине назвали три проблемы с участием ЕС в переговорах

Экс-глава МИД Кулеба: переговоры с Россией при участии ЕС упрутся в ту же стену
Alina Smutko/Reuters

Возможные переговоры по Украине с участием европейских стран, скорее всего, «упрутся в ту же стену», что и раньше. Об этом в соцсети X написал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба,

Кулеба прокомментировал информацию Bloomberg о том, что Великобритания, Франция и Германия совместно с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией. По словам экс-главы МИД Украины, у этого предложения есть три проблемы. Во-первых, Европа «не обладает влиянием» в глазах России, и Москва больше не видит ее «как независимый центр силы».

Во-вторых, европейцы могут влиять на Украину «с помощью финансовой и военной поддержки», а вот на Россию они не имеют «рычага воздействия», так как санкции «страдают от разрыва в доверии», и Кремль «больше не верит», что ограничения будут «действительно сняты». В-третьих, по мнению Кулебы, Москва «неизбежно» будет стремиться побудить европейцев «уговаривать» Киев принять договоренности, на что союзники Украины не пойдут.

«Когда переговоры снова дойдут до вопроса о территориях, европейцы не смогут встать на сторону России, не подрывая собственные принципы. Процесс, скорее всего, упрется в ту же стену. Ключ к прорыву лежит в другом: в отказе Москвы от претензий на остальную часть Донбасса и в воздержании Киева от расширения военных действий в воздухе и на земле. Препятствие — не в формате, оно — в сути», — отметил он.

3 июня газета Le Monde также сообщила о том, что европейские страны с подачи Франции ищут возможность для возобновления диалога с Россией, тогда как США устали от конфликта на Украине. Также агентство Reuters писало, что между Россией и ЕС постепенно открывается окно для диалога по Украине.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Европа никак не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей позиции.

В мае Кулеба также заявил, что конфликт на Украине не завершится всеобъемлющим урегулированием на переговорах и будет развиваться посредством прекращений огня, смены фронтов и «долгосрочных геополитических изменений».

В недавнем интервью агентству AFP глава евродипломатии Кая Каллас также подчеркнула, что Европа не может быть нейтральным посредником между Украиной и Россией, и европейцам нужно согласие России на «уступки».

Ранее в Госдуме оценили предложение Европы начать переговоры.

 
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