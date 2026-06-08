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Политика

В ЕС заявили, что время для переговоров с РФ еще не пришло

Каллас: Украина еще не готова к переговорам с Россией
Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы считаем, что время для этого еще не пришло. Нам действительно нужно проявить стратегическое терпение, чтобы подтолкнуть Россию к ситуации, когда она действительно будет готова вести переговоры», — сказала Каллас на пресс-конференции на Кипре.

До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возможные переговоры по Украине с участием европейских стран, скорее всего, упрутся в ту же стену, что и раньше. По его словам, у предложений о мирном процессе есть три проблемы: Европа не обладает влиянием в глазах России, у европейцев нет рычагов воздействия на Москву, а Кремль будет стремиться заставить союзников Киева уговаривать Украину уступить.

3 июня газета Le Monde писала, что европейские страны с подачи Франции ищут возможность для возобновления диалога с Россией. Reuters также отмечало, что между Россией и ЕС постепенно открывается окно для диалога по Украине.

18 мая Politico называла возможными переговорщиками от Европы Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Ранее в ЕС заявили о готовности перевести Украине первый транш из кредита в €90 млрд.

 
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