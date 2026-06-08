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Политика

Макрон, Стармер и Мерц выставили Путину условия по Украине

Макрон, Стармер и Мерц назвали условия для завершения конфликта на Украине
Kay Nietfeld/Global Look Press

Лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. Общее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским опубликовано на сайте британского правительства.

Первым пунктом в документе они призывают президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Политики сошлись во мнении, что отправной точкой для переговоров может стать текущая линия соприкосновения.

Далее лидеры «евротройки» потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го. Кроме того, Стармер, Макрон и Мерц оставили за Европой право развернуть на Украине иностранный военный контингент.

Речь в документе также идет о замороженных российских активах. Их предлагается оставить обездвиженными до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится. Еще один пункт обязывает участников возможного соглашения обеспечить «защиту европейских интересов безопасности». Отмечается, что любые переговоры, которые касаются интересов ЕС и НАТО, должны проводиться с согласия государств — членов объединений, а также союзников НАТО.

Переговоры лидеров Великобритании, Франции и ФРГ с Зеленским прошли в резиденции Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне вечером 7 июня. Телеканал Sky News сообщил, что они завершились после более часа общения.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.

 
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