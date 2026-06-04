СМИ сообщили о планируемых Европейским союзом переговорах между Россией и Украиной

Великобритания, Франция и ФРГ совместно с Украиной разрабатывают план организации мирных переговоров с Россией. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Лондон, Париж и Берлин собираются избежать продления боевых действий еще на одну зиму. В ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. При этом европейские лидеры не намерены оказывать давление на украинского президента Владимира Зеленского, за которым останется окончательное решение о проведении переговоров с Россией.

3 июня французская газета Le Monde сообщила, что европейские страны, которые подталкивает Париж, находятся в поисках возможностей для возобновления диалога с Россией, в то время как США устали от конфликта на Украине.

Ранее бывший вице-премьер Сербии усомнился в желании ЕС вести настоящий диалог с РФ.