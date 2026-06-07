Экс-советник Пентагона рассказал о превосходстве России на фронте

Российская армия наращивает превосходство на фронте. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«На сегодняшний день Россия обладает огромным военным превосходством — и не только по численности личного состава, но и по артиллерии, авиации, по всем направлениям. Вместе с тем наращивает преимущество в беспилотниках», — отметил он.

По словам Пайна, Украине могла благоприятно для себя закончить конфликт, подписав стамбульские соглашения и сохранив 93% своих территорий. Однако сейчас положение дел для Киева становится все хуже, подчеркнул Пайн.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине завершится достижением целей, которые поставила Москва. Также Путин отметил, что контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу, и подчеркнул, что Москва готова на компромиссы, оговоренные на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. До этого Путин сказал, что российские силы продолжают наступать «по всем направлениям».

В майском отчете конгресса США сообщалось, что российские войска сохраняют общее стратегическое преимущество в конфликте на Украине, а ВСУ сталкиваются с нехваткой солдат, боеприпасов, дронов и компонентов к ним. О преимуществе российских войск говорилось и в майском докладе Пентагона.

Ранее стало известно о новой стратегии ВСУ против России.