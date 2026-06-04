Путин заявил, что Москва готова на компромиссы по украинскому вопросу

Путин: Россия готова на оговоренные в Анкоридже компромиссы по Украине

Конфликт на Украине быстро завершится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в рамках ПМЭФ, передает газета «Коммерсантъ».

Президент подчеркнул, что Москва готова и имеет желание урегулировать ситуацию мирным путем, исходя из договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. Путин отметил, что российская сторона готова к компромиссам, о которых шла речь на Аляске.

«Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», — сказал он.

Однако, как заявлял Путин во время мероприятия, Киев не готов к мирным договоренностям.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что США работают над тем, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже.

Ранее Путин заявил, что Европа не может быть посредником, поскольку напрямую содействует Украине.