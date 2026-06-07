Стало известно о новой стратегии ВСУ против России

Украинское командование разработало новую стратегию для достижения прекращения огня, которая предусматривает удары дронами по территории России и по линиям снабжения. Об этом пишет издание Telegraph.

По информации СМИ, что в течение последнего года украинские командиры разрабатывали военную стратегию, которая должна побудить президента России Владимира Путина «сесть за стол переговоров» и подписать «приемлемое для Киева» соглашение о прекращении огня.

«Сегодняшняя стратегия не предусматривает продвижения вперед – у Украины просто нет ресурсов для такого масштабного наступления, какое наблюдалось три года назад. <…> Идея проста: чем сильнее будет ограничена логистика, тем меньше российских войск можно будет содержать на фронте и тем сложнее им будет атаковать. <…> Таким образом, мечту о славной победе пришлось отложить в пользу простой остановки наступления русских», — пишет издание.

Украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский рассказал, что сейчас Киев вернулся к «идее изоляции Крыма» с помощью беспилотников. Однако украинцы понимают, что это окажет «временный эффект», а «русские рано или поздно найдут контрмеры или альтернативные линии связи». Также украинцы пытаются атаковать ведущую к новым регионам трассу, чтобы помешать снабжению российской армии, отмечает СМИ.

При этом издание пишет, что Россия может найти способы противодействовать украинским беспилотникам с помощью сетей над дорогами и дешевых дронов-перехватчиков. А генерал Забродский отметил, что новая стратегия не означает того, что конфликт вступил в новую фазу, и ход боевых действий все равно определяет физический контроль над территориями. Также одних ударов дронами недостаточно для достижения крупных результатов, подчеркнул он.

5 июня президент России Владимир Путин сказал, что атаки украинских бесплотников наносят стране экономический ущерб, однако серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу. Также Путин охарактеризовал использование беспилотных летательных аппаратов против гражданского населения как гуманитарное преступление.

Кроме того, российский президент отметил, что между Россией и Украиной наблюдается равновесие в использовании дронов, однако в некоторых районах Россия имеет преимущество.

Ранее польский наемник ВСУ рассказал о преимуществе России в производстве дронов.