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Политика

Путин заявил о желании России контролировать Донбасс и заключить сделку по Украине

Путин: контроль над Донбассом и мир на Украине не противоречат друг другу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не увидел противоречий в желании России контролировать Донбасс и заключить сделку по Украине.

«Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку — не противоречит друг другу», — ответил Путин на вопрос журналиста из Associated Press на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого глава государства сказал, что для начала переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия. Он напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно освобождают все новые и новые населенные пункты в зоне проведения специальной военной операции.

Также на ПМЭФ Путин заявил, что конфликт на Украине быстро завершится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Он отметил, что российская сторона готова к компромиссам, о которых шла речь на Аляске. По его словам, нужно, чтобы с ними была согласна и украинская сторона.

Ранее Путин заявил, что Москва готова на компромиссы по украинскому вопросу.

 
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