В США рассказали, чьи войска владеют стратегической инициативой на Украине

В США заявили о стратегической инициативе ВС России на Украине

Российские войска владеют на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказание Западом помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Пентагона, госдепа и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID).

«Российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу... Согласно выводам американской военной разведки, российские ВС по состоянию на март сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, касающихся ведения боевых действий», — сказано в документе.

В США уточнили: в период с января по март текущего года Украина продолжала сталкиваться с нехваткой критически важных боеприпасов, БПЛА и компонентов.

Кроме того, в докладе говорится, что с февраля 2022 года союзники и партнеры Вашингтона обязались предоставить порядка $130 млрд Киеву в виде военной помощи, а также американский конгресс ассигновал за эти годы на различные программы помощи Киеву $195,03 млрд. То есть речь идет о выделении как минимум $325 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем российском наступлении.

Он также попросил западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и зенитных ракет в связи с беспокойством о предстоящих новых массированных ударах России по территории республики, которые могут иметь критическое значение для Киева.

Ранее эксперт назвал самый успешный участок фронта для российских войск.