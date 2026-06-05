Путин рассказал, чем завершатся боевые действия на Украине

Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается боевых действий: исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей», — подчеркнул глава государства.

В конце мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат выполнение целей специальной военной операции (СВО) до полного устранения угроз безопасности, исходящих с территории Украины.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Лавров сообщил, что выполнение целей СВО позволит укрепить влияние России в мире.