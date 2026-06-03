В США рассказали, у кого есть преимущество в конфликте на Украине

Российские войска сохраняют общее стратегическое преимущество в конфликте на Украине. Об этом сказано в майском отчете конгресса США по операции «Атлантическая решимость», направленной на обеспечение безопасности Украины.

В отчете говорится, что, по данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), стратегические и оперативные перспективы России и Украины не изменились, а российские военные продолжают занимать украинскую территорию.

«Российские военные сохраняли общее преимущество над ВСУ в большинстве боевых операций. <…> Российские войска, вероятно, продолжат добиваться новых успехов, чтобы контролировать весь Донбасс», — написано в отчете.

Там же сказано, что стороны не продемонстрировали готовности «к решающим оперативным прорывам».

Американцы написали, что Украина сейчас сталкивается с недостатком боеприпасов, дронов и компонентов к ним. Также снизились возможности ВСУ по противодействию атакам мотоциклистов и пешей пехоты, обеспечению огневой поддержки и нанесению ударов по военным целям, особенно на большом расстоянии. В отчете подчеркивается и нехватка солдат в ВСУ.

В майском докладе Пентагона также говорилось о том, что российские войска в конфликте на Украине владеют стратегической инициативой, несмотря на то, что Запад помогает Киеву. Также в документе было написано, что на Украине сокращается количество призывников, что дает России важное преимущество.

В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что российские силы продолжают наступать «по всем направлениям». При этом он подчеркнул невозможность назвать конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий.

Ранее на Украине спрогнозировали летнее наступление России в трех областях.