Будапешт и Киев достигли соглашения по вопросу прав закарпатских венгров. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Премьер подчеркнул, что за три недели его правительство достигло того, чего бывший премьер-министр страны Виктор Орбан не смог сделать «за десять лет».

«Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства. <…> Правительство Украины обязалось в ближайшее время включить согласованные меры в свое законодательство и предоставить нашим землякам в Закарпатье гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем те, которые они имели», — заявил он.

По словам Мадьяра, обязательства Украины будут отражены в плане действий, который Киев должен будет выполнить перед ЕС. И если это произойдет, Венгрия поддержит открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС, заверил премьер.

18 мая Мадьяр заявил, что выполнение Киевом 11 пунктов плана по восстановлению прав закарпатских венгров является обязательным условием для одобрения Будапештом вступления Украины в ЕС.

2 июня Мадьяр рассказал, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт сможет одобрить начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

Также издание «Общественное» со ссылкой на источники писало, что Венгрия ждет от Киева реальных шагов по вопросу нацменьшинств, и из 11-пунктного плана по вопросу нацменьшинств Киев выполнил девять.

2 июня газета Politico сообщала, что Венгрия готова снять вето на вступление Украины в ЕС. Также издание сообщало, что открытие первого переговорного кластера запланировано на 15 июня, и это случится в рамках межправительственной конференции в Люксембурге.

Ранее Мадьяр оценил заинтересованность России в холодной войне.