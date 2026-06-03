Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Премьер Венгрии сообщил о разрешении главного спорного вопроса с Украиной

Премьер Венгрии Мадьяр: соглашение с Украиной по правам венгров достигнуто
Bernadett Szabo/Reuters

Будапешт и Киев достигли соглашения по вопросу прав закарпатских венгров. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Премьер подчеркнул, что за три недели его правительство достигло того, чего бывший премьер-министр страны Виктор Орбан не смог сделать «за десять лет».

«Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства. <…> Правительство Украины обязалось в ближайшее время включить согласованные меры в свое законодательство и предоставить нашим землякам в Закарпатье гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем те, которые они имели», — заявил он.

По словам Мадьяра, обязательства Украины будут отражены в плане действий, который Киев должен будет выполнить перед ЕС. И если это произойдет, Венгрия поддержит открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС, заверил премьер.

18 мая Мадьяр заявил, что выполнение Киевом 11 пунктов плана по восстановлению прав закарпатских венгров является обязательным условием для одобрения Будапештом вступления Украины в ЕС.

2 июня Мадьяр рассказал, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт сможет одобрить начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

Также издание «Общественное» со ссылкой на источники писало, что Венгрия ждет от Киева реальных шагов по вопросу нацменьшинств, и из 11-пунктного плана по вопросу нацменьшинств Киев выполнил девять.

2 июня газета Politico сообщала, что Венгрия готова снять вето на вступление Украины в ЕС. Также издание сообщало, что открытие первого переговорного кластера запланировано на 15 июня, и это случится в рамках межправительственной конференции в Люксембурге.

Ранее Мадьяр оценил заинтересованность России в холодной войне.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!