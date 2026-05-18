Мадьяр рассказал об обязательном условии приема Украины в ЕС

Мадьяр: 11 требований по правам венгров обязательны для вступления Украины в ЕС

Выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в Евросоюз, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», — заявил премьер.

В апреле Мадьяр озвучил Европейскому союзу условие о расширении прав венгров на Украине для одобрения начала переговорного процесса о вступлении Киева в объединение.

28 апреля Мадьяр заявил, что инициирует переговоры с Зеленским в июне. По его словам, они будут посвящены ситуации с правовым положением венгров Закарпатья.

По данным источников Bloomberg, новое правительство Венгрии, как ожидается, во многом будет поддерживать позиции бывшего премьер-министра Виктора Орбана, особенно в том, что касается бюджета. При этом в Bloomberg считают, что Мадьяр может позволить Евросоюзу продвинуться в переговорах с Украиной в вопросах вступления в ЕС.

