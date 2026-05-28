Стало известно, каких «реальных шагов» требует Венгрия от Украины

Венгрия ждет от Киева реальных шагов по вопросу нацменьшинств, чтобы снять вето на открытие кластеров по вступлению Украины в ЕС. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на источники.

Источники сообщили, что в 11-пунктном плане по поводу нацменьшинств, который Украина согласовала еще с прошлым премьером Венгрии Виктором Орбаном, Киев выполнил девять пунктов, и двумя оставшимися являются представительство нацменьшинств в выборных органах власти и культурная автономия.

«В первом пункте говорится, в частности, о необходимости избрания представителей меньшинств в парламент, что потребует изменений в конституцию и приведет к требованиям от других стран ЕС, имеющих национальное меньшинство на Украине. Сейчас речь идет об изменениях в план действий в вопросе культурной автономии. От шагов со стороны украинской власти будет зависеть открытие кластеров вступления в ЕС», — пишет СМИ со ссылкой на источники.

18 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что выполнение Киевом 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье является обязательным условием для одобрения со стороны Венгрии вступления Украины в ЕС. В апреле Bloomberg писал, что Мадьяр рассказал об этом условии главе Евросовета Антониу Коште.

Также в мае Мадьяр сообщил, что в июне он рассчитывает провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров на Украине.

Также в мае Мадьяр подчеркнул, что затягивание украинского конфликта грозит Европе новыми проблемами, и отметил, что Венгрия поддерживает скорейшее прекращение огня.

Ранее стало известно о разочаровании ЕС в новом премьере Венгрии.

 
