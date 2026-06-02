«Венгрия готова снять вето»: у Киева появились шансы на вступление в ЕС

Венгрия может отказаться от многолетней политики блокирования евроинтеграции Украины. Будапешт дал понять партнерам по ЕС, что готов снять вето на начало переговоров о вступлении Киева и Кишинева в Евросоюз. В Европе вновь разгорелись споры о перспективах расширения объединения: одни политики требуют ускорить процесс, другие настаивают, что сначала необходимо добиться мира на Украине и решить накопившиеся политические противоречия. Что изменилось после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии и как на возможное вступление Украины смотрят в разных странах ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Сигнал из Будапешта

После смены власти в Венгрии Киев впервые за долгое время получил шанс продвинуться на пути к членству в Евросоюзе. По данным Politico, новое руководство страны дало понять европейским партнерам, что готово рассмотреть снятие вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое ранее неоднократно применял бывший премьер-министр Виктор Орбан.

Как отметили источники издания, сигнал о возможном изменении позиции прозвучал после состоявшейся 1 июня встречи украинских и венгерских экспертов, где обсуждались права венгерского меньшинства в Закарпатье. Один из дипломатов заявил, что Киев якобы предоставил гарантии по большинству из 11 требований Будапешта, касающихся защиты прав этнических венгров.

Сам Мадьяр ранее заявил, что Будапешт и Киев близки к достижению соглашения по вопросам венгерского населения Закарпатья . По его словам, после урегулирования этих разногласий Венгрия сможет одобрить начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

В европейских дипломатических кругах также обсуждают возможную встречу Мадьяра и Владимира Зеленского. По данным украинских СМИ, переговоры могут состояться уже в ближайшие дни, если стороны окончательно согласуют спорные вопросы на техническом уровне. Рассматриваются несколько площадок, включая Киев, Будапешт и закарпатское Берегово.

Братислава просит не спешить

Несмотря на обсуждение возможного снятия венгерского вето, далеко не все европейские лидеры поддерживают продвижение Украины к членству в Евросоюзе. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что разговор о евроинтеграции Киева должен вестись только после завершения конфликта на Украине.

По его словам, первоочередной задачей остается достижение мира дипломатическим путем. Лишь после этого, подчеркнул словацкий президент, можно полноценно обсуждать дальнейшую интеграцию Украины в европейские структуры.

Пеллегрини также добавил, что для кандидатов в ЕС не должно существовать особых условий или сокращенных процедур. В качестве примера он привел страны Западных Балкан, которым пришлось пройти длительный путь реформ ради сближения с Евросоюзом.

По мнению президента Словакии, было бы неправильным сигналом для других государств-кандидатов, если бы Украина получила членство в ускоренном порядке.

Скептически к идее быстрого вступления Украины относятся и в Брюсселе. По данным итальянской газеты La Stampa, европейские чиновники не воспринимают всерьез требование Владимира Зеленского завершить процесс до 2027 года.

Собеседники издания отметили, что для присоединения к ЕС Киеву предстоит провести масштабные реформы, а сама процедура может занять около 10 лет.

Предложение Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с компромиссной инициативой. Как сообщило агентство Reuters, в письме лидерам стран Евросоюза он предложил предоставить Киеву статус ассоциированного члена в качестве промежуточного этапа на пути к полноценному членству.

По замыслу канцлера, подобный формат позволил бы украинским представителям участвовать в саммитах ЕС и встречах министров стран сообщества, однако без права голоса при принятии решений. Одновременно Мерц предложил закрепить за странами Евросоюза обязательство распространять на Украину положения о взаимной помощи, предусмотренные европейскими договорами.

«Мое предложение поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры. Это необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента», — отметил канцлер ФРГ.

По информации Reuters, в Берлине считают, что сохранение для Киева понятной европейской перспективы может сыграть важную роль в ходе переговорного процесса.

Польша против

Даже если Венгрия снимет свои возражения, путь Украины в Евросоюз вряд ли станет проще. Вице-спикер польского сейма и один из лидеров партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак раскритиковал стремление Киева в Евросоюз.

По его мнению, Варшава не должна поддерживать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не изменит подход к историческим вопросам. Политик заявил, что препятствием остаются поддержка культа Степана Бандеры и отсутствие прогресса в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.

Босак также обвинил украинские власти в пренебрежительном отношении к польским политикам . Он предложил пересмотреть поддержку Киева и отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, которые используются на Украине.