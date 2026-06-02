Мадьяр рассказал о продвижении диалога между Будапештом и Киевом по закарпатским венграм

Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт смог бы одобрить начало переговоров о членстве Киева в Европейском союзе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает РИА Новости.

По его словам, главы Еврокомиссии и Евросовета, а также Киев осведомлены о том, что Будапешт ожидает разрешения вопроса об основных культурных, языковых и других правах венгерского меньшинства на украинской территории.

Мадьяр подчеркнул, что это действительно необходимое условие. При этом он высказал мнение, что нет необходимости в спешке, поскольку соглашение по закарпатским венграм «близко», и Будапешт может открыть новую главу в отношениях с Киевом, что в интересах и Европы.

В конце мая украинский историк Марта Гавришко заявил, что надежды Украины на изменение политики Венгрии после ухода премьер-министра страны Виктора Орбана не оправдались.

Ранее сообщалось, что Мадьяр встретится с Зеленским при выполнении требований по правам венгров.