Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Мадьяр рассказал о продвижении диалога между Будапештом и Киевом по закарпатским венграм

Мадьяр: Венгрия и Украина близки к соглашению по правам венгров Закарпатья
IMAGO/Martin Fejer/Global Look Press

Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров Закарпатья, после которого Будапешт смог бы одобрить начало переговоров о членстве Киева в Европейском союзе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает РИА Новости.

По его словам, главы Еврокомиссии и Евросовета, а также Киев осведомлены о том, что Будапешт ожидает разрешения вопроса об основных культурных, языковых и других правах венгерского меньшинства на украинской территории.

Мадьяр подчеркнул, что это действительно необходимое условие. При этом он высказал мнение, что нет необходимости в спешке, поскольку соглашение по закарпатским венграм «близко», и Будапешт может открыть новую главу в отношениях с Киевом, что в интересах и Европы.

В конце мая украинский историк Марта Гавришко заявил, что надежды Украины на изменение политики Венгрии после ухода премьер-министра страны Виктора Орбана не оправдались.

Ранее сообщалось, что Мадьяр встретится с Зеленским при выполнении требований по правам венгров.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!