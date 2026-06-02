Стало известно, когда Украина и Молдавия начнут переговоры о вступлении в ЕС

Украина и Молдавия планируют начать переговоры о вступлении в ЕС в июне. Об этом пишет Politico.

Три дипломата сообщили изданию, что открытие первой переговорной группы запланировано на 15 июня, и случится это в рамках межправительственной конференции в Люксембурге.

Также четыре дипломата заявили, что Венгрия откажется от противодействия вступлению Украины в ЕС, и это позволит Молдавии начать официальные переговоры о вступлении в блок в ближайшие дни. При этом один из венгерских чиновников подчеркнул, что никакого решения по поводу открытия кластеров для Украины пока не принято.

«Переговоры продолжаются. Соглашение не достигнуто», — отметил чиновник.

Один из дипломатов сообщил, что послы стран ЕС окончательно определят свою позицию по вопросу открытия первого кластера для Украины и Молдавии к концу этой недели — после того, как Киев расскажет о своих планах внутренних реформ в стране, а также рассмотрит вопрос о меньшинствах. Затем европейские страны одобрят открытие кластера для Украины и Молдавии на конференции 15 июня.

До этого газета La Stampa со ссылкой на европейские источники написала, что для вступления Украины в ЕС нужно порядка десяти лет, а Брюссель не воспринимает всерьез требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в союз до 2027 года.

Также вице-премьер Молдавии Эуген Осмоческу отметил, что Кишинев рассмотрит возможность объединиться с Румынией, если процесс евроинтеграции затруднится после 2028 года.

Ранее в Польше захотели закрыть Украине путь в ЕС на фоне скандала с Зеленским.