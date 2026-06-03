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Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах с Россией

Депутат Слуцкий: Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не хочет мира с Россией и «тормозит любые переговоры». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал заявление Зеленского о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По словам Слуцкого, для прекращения боевых действий и продолжения переговоров Зеленский должен «вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны», однако вместо этого Киев «сознательно провоцирует новый виток эскалации», устраивая террор и атакуя мирную инфраструктуру российских городов.

«Укрофюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры. И своей «пиар-рисовкой» перед натовскими лидерами на фоне непрекращающегося ядерного шантажа и государственного терроризма вновь пытается втянуть в конфликт Европу и НАТО в целом. Россия прекрасно видит все эти «маневры» бандеровцев», — отметил он.

Также Слуцкий подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров, однако «цели СВО будут достигнуты».

В недавнем интервью CBS News Зеленский сообщил о существовании окна возможностей для начала переговоров с Россией до наступления зимы. Кроме того, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подчеркнул, что Зеленский пытается остановить боевые действия до зимы.

В мае «Украинская правда» писала, что Зеленский заявил о планах за ближайшие полгода добиться от российских властей готовности к «реальным» переговорам.

Также источник «РБК-Украина» рассказывал, что у США есть намерение «утихомирить» украинский кризис до выборов в конгресс, запланированных на 3 ноября 2026 года.

Ранее Зеленского обвинили во лжи по поводу скорого мира.

 
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