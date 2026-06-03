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Политика

Зеленского обвинили во лжи по поводу скорого мира

Медведчук: на дороге любых мирных инициатив стоит преступная власть Зеленского
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о мире являются ложью, и он делает все, чтобы конфликт продолжался. Об этом написал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

Политик отметил, что Зеленский «ставит вопрос таким образом», что американцы обязаны уговорить Россию «на все условия», и потом он объявит это своей «победой». При этом такого сценария «невозможно достичь в принципе», подчеркнул Медведчук.

«Украинское общество кормят сказкой, что американцы приедут и все разрулят. Ведь нелегитимный уже дважды публично приглашал Кушнера и Уиткоффа на Украину, и их поездка в Киев, по мнению украинских СМИ, закончится с таким результатом, которого ранее достичь не удалось. Но весь этот подогрев ожиданий скорого мира — не более чем манипуляция. На дороге любых мирных инициатив стоит преступная власть Зеленского», — отметил он.

По словам политика, Зеленский хочет показать, что «его преступная политика была эффективной», а отказ от Минских и от Стамбульских соглашений в 2022 году был «совершенно правильным». Поэтому сейчас Украина не собирается идти на компромиссы и, как и раньше, пытается «достичь сильных переговорных позиций силой». При этом разговоры о мире ведутся только для того, чтобы «снять напряжение в обществе» и заставить людей и дальше «подчиняться нелегитимной власти», подчеркнул Медведчук.

Также он уверен, что Зеленский хочет добиться дальнейшего финансирования со стороны Запада «своей преступной коррупционной банды». При этом текущий режим на Украине уже обречен, а его пропагандисты могут только «оттягивать закономерный конец», считает Медведчук.

В недавнем интервью CBS News Зеленский заявил, что существует окно возможностей для дипломатического решения конфликта с Россией до зимы. Глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подчеркнул, что Зеленский пытается добиться прекращения боевых действий до зимы.

В мае «Украинская правда» со ссылкой на источник писала, что Зеленский заявил о планах за ближайшие полгода добиться готовности Москвы к «реальным» переговорам. А депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Зеленский сообщил депутатам, что «горячая фаза» конфликта может закончиться до ноября.

Ранее Медведчук призвал определиться с отношением к нацизму на Украине.

 
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