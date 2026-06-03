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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с Путиным

Зеленский: Украина поддерживает любой формат переговоров
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. Его слова передает Clash Report.

«Прекращение войны стоит для нас на первом месте, здесь нет альтернатив, и именно поэтому я открыто заявляют, что мы поддерживаем любой формат. Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы положить конец этой войне, а не ждать в очереди, пока все закончат все конфликты в мире, и тогда настанет наш черед», — отметил он.

Кроме того, Зеленский сказал, что украинцы «очень долго» ждут прибытия американской переговорной группы в Киев, и сейчас Украина «не в центре внимания». Он отметил, что посредничество США — это «лучший вариант» для разрешения конфликта, а «самым сильным вариантом» будет участие в переговорах не только США, но и Европы.

В мае советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко также заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, но не в Москве. В апреле Зеленский сказал, что встреча с Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке.

9 мая Путин подчеркнул, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна лишь при условии окончательных договоренностей о мирном договоре.

Ранее в Госдуме объяснили, почему встреча Путина и Зеленского сейчас бессмысленна.

 
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