На Украине объяснили слова Зеленского о завершении «горячей фазы» конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном завершении «горячей фазы» конфликта с Россией до ноября, так как у американцев есть намерение «утихомирить» кризис до осенних выборов в конгресс. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

По его словам, в администрации США понимают, что Республиканской партии будет сложно победить на выборах в американский конгресс, и поэтому Белый дом «будет пытаться» разрешить конфликт до голосования, которое состоится 3 ноября 2026 года.

«Мы так предполагаем, что у американцев есть намерение попытаться все «утихомирить» до выборов осенью», — сказал источник.

Также он отметил, что Зеленский имел в виду то, что «всем нужно поднажать», в том числе и в работе с партнерами.

25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что Зеленский на встрече с депутатами партии заявил, что «горячая фаза» может завершиться до ноября. Также она рассказала, что Украина ждет, кого Европа выберет своим представителем на мирных переговорах, и анонсировала скорый визит делегации США в Киев.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. 22 мая Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в проведении бесконечных встреч по урегулированию конфликта на Украине. Также он отметил, что украинский конфликт может завершиться без традиционной военной победы.

Ранее в Европе рассказали об отходе США от переговоров по Украине.