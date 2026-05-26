Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине объяснили слова Зеленского о завершении «горячей фазы» конфликта

РБК-Украина: США хотят завершить украинский конфликт до выборов в конгресс
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном завершении «горячей фазы» конфликта с Россией до ноября, так как у американцев есть намерение «утихомирить» кризис до осенних выборов в конгресс. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

По его словам, в администрации США понимают, что Республиканской партии будет сложно победить на выборах в американский конгресс, и поэтому Белый дом «будет пытаться» разрешить конфликт до голосования, которое состоится 3 ноября 2026 года.

«Мы так предполагаем, что у американцев есть намерение попытаться все «утихомирить» до выборов осенью», — сказал источник.

Также он отметил, что Зеленский имел в виду то, что «всем нужно поднажать», в том числе и в работе с партнерами.

25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что Зеленский на встрече с депутатами партии заявил, что «горячая фаза» может завершиться до ноября. Также она рассказала, что Украина ждет, кого Европа выберет своим представителем на мирных переговорах, и анонсировала скорый визит делегации США в Киев.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. 22 мая Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в проведении бесконечных встреч по урегулированию конфликта на Украине. Также он отметил, что украинский конфликт может завершиться без традиционной военной победы.

Ранее в Европе рассказали об отходе США от переговоров по Украине.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!