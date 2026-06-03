На Украине действительно существует проблема с нацистами, однако западная элита пытается этого не замечать. Об этом написала украинский историк Марта Гавришко в статье для Responsible Statecraft (RS).

Историк отметила, что западная элита создала «пропагандистский миф» о том, что нацистов на Украине не существует, или же они «не имеют никакого влияния». Однако в реальности это не так, и в ВСУ есть «неонацистские сети», а нацистская символика на Украине «стала нормой», и некоторые украинские воинские части активно используют ее.

«Язык «дерадикализации» и «деполитизации» стал общепринятым. Ставить под сомнение этот нарратив стало табу и это называют «российской пропагандой». В результате сложилась культура преднамеренного молчания. Неонацистские сети глубоко укоренились в некоторых частях украинской военной структуры. <…> Тем не менее, западные спонсоры Украины продолжают вооружать, финансировать и обучать эти подразделения без должного контроля», — подчеркнула Гавришко.

Также историк отметила, что некоторые подразделения украинской армии «не скрывают своего увлечения военной культурой Третьего рейха». Так, например, 422-й полк беспилотных систем называет себя «Люфтваффе » и использует почти ту же эмблему, что и гитлеровские ВВС.

«Использование нацистской символики в украинской армии — это не просто эстетическая проблема. Это моральная, политическая, историческая и правовая проблема. Во-первых, это представляет собой форму исторического ревизионизма и постепенной реабилитации самого нацизма — прямой вызов послевоенному западному консенсусу, построенному на памяти о Второй мировой войне», — написала автор.

Также неонацизм на Украине обесценивает жертвы семи миллионов украинцев, которые сражались в Красной армии, и оскверняет память жертв нацизма, подчеркнула Гавришко.

По словам историка, правительство Зеленского заключило «политическую сделку» с крайне правыми, и теперь этот «альянс» укоренился. Европейцы же молчат об идеологии и неонацистской символике на Украине, потому что признание всего это означает, что «неонацистская проблема в Украине не является просто выдумкой Кремля», отметила Гавришко.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии», которая устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, а вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Зеленского больше не считают желанным гостем в стране. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Варшава, наконец, осознала, кого спонсировала все эти годы.

Также 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины состоялась церемония перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, который активно сотрудничал с нацистами. МИД Израиля осудил церемонию, а пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков предупредил, что такие проявления неонацизма на Украине очень опасны для Европы.

Ранее Гавришко обвинила ЕС в использовании ВСУ в качестве «марионеток».