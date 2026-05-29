«Менталитет, прославляющий убийц». В Польше собираются отобрать у Зеленского орден Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал обсуждение возможности лишить главу Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла. Об этом сообщает портал Onet.

«8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского»,

— объявил польский лидер.

Поводом для такого решения послужило постановление Зеленского о присвоении Независимому центру специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России) в честь возглавляемой пособником нацистов Степаном Бандерой Украинской повстанческой армии. В годы Великой Отечественной войны члены этого боевого крыла Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) массово убивали представителей других национальностей. Среди прочего они ответственны за Волынскую резню, когда в марте — июле 1943 года были жестоко убиты, по разным оценкам, от 50 тыс. до 60 тыс. поляков.

Навроцкий заявил, что «очень критически оценивает решение» главы Украины. По его словам, решение Киева служит доказательством ошибочности позиции тех, кто выступал за вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре.

«Президент Зеленский доказал, что Украина, в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из УПА, не готова быть частью европейской семьи », — сказал глава Польши.

Также, по его словам, Зеленский, присвоив бригаде такое название, «предоставил российской пропаганде отличный материал и немало пищи для размышлений».

Зеленский был награжден орденом Белого Орла в 2023 году по решению тогдашнего президента Польши Анджея Дуды. Как отметили в Onet, даже в случае принятия капитулом решения о лишении президента Украины награды оно вступит в силу только в случае его утверждения премьер-министром Дональдом Туском.

Не может остаться без ответа

О начале процедуры лишения награды Навроцкий объявил после того, как к нему обратился руководитель парламентской коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек. В соцсети X тот объяснил, что обладатели ордена Белого Орла «должны своими действиями демонстрировать уважение к исторической памяти, достоинству польской нации и основам взаимного уважения между государствами».

«Прославление формирования, ответственного за преступления против польского населения, не может остаться без ответа со стороны властей Республики Польша. В сложившейся ситуации необходимы конкретные действия и формальные шаги в интересах польского государства и в защиту памяти жертв»,

— написал депутат.

Днем ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер также отреагировал на присвоение подразделению ВСУ провокационного названия. Политик назвал решение Зеленского «открытым плевком в лицо» каждому поляку, чьи родственники пострадали от рук членов УПА.

Он предположил, что, если бы Германия решила назвать воинскую часть в честь «героев айнзацгрупп» (эскадронов смерти в нацистской Германии, массово уничтожавших евреев и представителей других национальностей), «мир бы взорвался», однако в случае Украины страны предпочитают хранить молчание.

«Это не дань уважения тем, кто боролся за независимость. Это дань уважения мясникам, которые убивали беззащитных людей только потому, что те говорили по-польски и ходили в церковь. И Зеленский, вместо того чтобы дистанцироваться от этого бандитского наследия, намеренно использует его, чтобы дать Польше пощечину», — написал Миллер, также потребовав лишить Зеленского ордена.

29 мая Миллер, комментируя пост журналиста Лукаша Варзехи о молчании Туска и МИД Польши, назвал отвратительным отсутствие реакции властей республики на решение Зеленского. Варзехи написал, что Варшава тратит около $50 млн в год на финансирование работы системы связи Starlink для нужд Украины, и призвал немедленно прекратить финансовую поддержку.

Позже пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевьюра объявил, что министерство «однозначно негативно» оценивает присвоение подразделению ВСУ имени «героев УПА». Он добавил, что это решение «бьет по диалогу» между Варшавой и Киевом и этот вопрос будет поднят на переговорах с украинскими партнерами.

По теме высказался и премьер Туск. Он призвал Польшу и Украину «не ссориться из-за прошлого», поскольку из-за этого «будущее выиграет кто-то другой».

Не первый скандал

25 мая власти Украины с почестями перезахоронили в «Пантеоне выдающихся украинцев» на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом вывезенные из Люксембурга останки одного из основателей ОУН Андрея Мельника и его жены. Он известен как пособник нацистов, а также автор письма Гитлеру, в котором просил дать украинцам возможность «принять участие в крестовом походе против большевистского варварства». В церемонии принял участие и Зеленский, возложивший цветы к его могиле.

Министерство иностранных дел Израиля осудило проведение церемонии перезахоронения Мельника. Представители страны призвали не игнорировать историческую правду и сохранять память о жертвах нацистов и их пособников.

Бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса также отреагировал на чествование Киевом второго лидера ОУН. В Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что теперь он не будет поддерживать Зеленского и снимет со своей одежды значок в цветах украинского флага.

«Президент Украины, чествуя бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших погибших соотечественников, зверски убитых ими. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди»,

— заявил экс-глава Польши.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с ТАСС выразил уверенность, что слова Валенсы вызовут цепную реакцию среди европейских элит:

«Заявление Леха Валенсы для киевского режима является лишь «первой ласточкой». Не сомневаюсь, что вскоре, словно лавина, западные политики наперегонки будут публично открещиваться от взращенного ими инфантильного предателя Зеленского».