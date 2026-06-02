«Доброе утро. Проснулись?»: Захарова высмеяла истерику Польши из-за Зеленского

Сергей Гунеев/РИА Новости

Варшава наконец осознала, кого спонсировала все эти годы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в интервью телеканалу «Звезда» волну негодования, поднявшуюся в Польше из-за героизации президентом Украины Владимиром Зеленским нацистов.

«Доброе утро. Проснулись? Кого же Варшава спонсировала все эти годы?» — иронично отметила Захарова.

Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Это решение спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения.

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что президента Украины Владимира Зеленского больше не считают желанным гостем в стране. Босак также выступил за блокировку вступления Украины в Евросоюз, прекращение выдачи кредитов Киеву и отказ от финансирования систем Starlink для ВСУ. Он подчеркнул, что такая позиция должна сохраняться до тех пор, пока украинские власти не прекратят прославление лиц, которых в Польше считают преступниками, а также не решат вопрос эксгумации жертв Волынской резни.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Польский лидер подчеркнул, что действия украинского лидера демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз.

Ранее в Польше призвали Украину признать Волынскую резню.

 
