В Кремле считают проявления неонацизма в Киеве опасными для Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на перезахоронение на Украине сотрудничавшего с нацистами во Вторую мировую войну главаря ОУН (организация запрещена в России) (Организация украинских националистов) Андрея Мельника, отметив, что такое проявление неонацизма со стороны Киева опасно для Европы.

«Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску. Проявление неонацизма — это очень опасно для Европы», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в центре Европы фактически происходит официально прославление нацистских преступников на государственном уровне, что совершенно не нравится России и лишний раз убеждает в правильности проведения специальной военной операции.

26 мая МИД Израиля осудил перезахоронение на Украине главаря ОУН Мельника, отметив, что «нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками».

Накануне на Украине прошло перезахоронение Мельника и его жены Софией на территории Национального военного мемориального кладбища.

На церемонии присутствовал Владимир Зеленский, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер Юлия Свириденко, признанный в России террористом глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее Лавров заявил, что европейские неонацисты и Зеленский не хотят мира на Украине.

 
