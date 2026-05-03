Историк Гавришко: к Украине относятся как к субподрядчику в борьбе с Россией

Для Европы приоритетом является продолжение конфликта на Украине и использование ВСУ в качестве «частной армии» для «сдерживания» России. Об этом украинский историк Марта Гавришко написала в статье для Berliner Zeitung.

По словам историка, сейчас Европа использует украинцев в качестве «марионеток», чтобы «измотать Москву», не отправляя своих солдат на фронт.

«Восстановление вооруженных сил требует времени. Европа не будет готова к прямой конфронтации с Россией до завершения процесса — вероятно, не раньше 2030 года. Поэтому украинцы используются в качестве марионеток. <…> Требования Запада держать Украину в состоянии войны выглядят не столько как солидарность, сколько как эксплуатация в интересах европейской безопасности. К Украине все чаще относятся как к военному субподрядчику в борьбе против России», — отметила она.

При этом Гавришко подчеркнула, что ВСУ не являются «по-настоящему добровольными», так как в них набирают солдат с помощью принудительной мобилизацией. Однако европейские политики игнорируют это, так как «набор дешевой рабочей силы» отвечает их интересам, написала она.

Также историк отметила, что часть украинской политической элиты превратила конфликт в бизнес, и поэтому простые украинцы «являются заложниками» и этой элиты, и Евросоюза.

В конце апреля заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Украина представляет собой «уникальный полигон» для испытаний оружия. Также в апреле газета The Daily Telegraph писала, что Украина превратилась в полигон и лабораторию НАТО для подготовки к конфликту с Россией.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил открытую войну России. А 18 апреля он сказал, что западные страны хотят сделать Украину «триггером глобальной угрозы».

Ранее сообщалось о планах ЕС затянуть конфликт на Украине до конца десятилетия.