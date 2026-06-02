Польский депутат сделал жесткое заявление о Зеленском

Вице-спикер Босак заявил, что Зеленского больше не ждут в Польше
Вице-спикер сейма Польши от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак заявил, что президента Украины Владимира Зеленского больше не считают желанным гостем в стране. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции RMF FM.

По словам парламентария, украинский лидер приезжает в Польшу только тогда, когда ему что-то необходимо. Босак также выступил за блокировку вступления Украины в Евросоюз, прекращение выдачи кредитов Киеву и отказ от финансирования систем Starlink для ВСУ.

Он подчеркнул, что такая позиция должна сохраняться до тех пор, пока украинские власти не прекратят прославление лиц, которых в Польше считают преступниками, а также не решат вопрос эксгумации жертв Волынской резни.

На прошлой неделе Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области. Кроме того, он присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование «имени героев УПА» (организация запрещена в России).

После этого украинский лидер подвергся критике со стороны ряда польских политиков, включая премьер-министра Дональда Туска и бывшего президента Леха Валенсу.

Во время Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне нацистской Германии. Организацию связывают с многочисленными преступлениями, включая Волынскую резню 1943 года, жертвами которой стали тысячи поляков и украинцев, отказавшихся сотрудничать с нацистами.

Ранее президент Польши Навроцкий решил инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла.

 
