В Израиле раскритиковали перезахоронение лидера ОУН Мельника на Украине

Министерство иностранных дел Израиля осудило проведение на Украине церемонии перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника. Ведомство прокомментировало ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Выражаем сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами», — говорится в заявлении.

МИД Израиля на фоне произошедшего призвал не игнорировать историческую правду и сохранять память о людях, которых не стало из-за действий нацистов и их пособников.

Церемония перезахоронения Мельника и его супруги состоялась 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище. На мероприятии присутствовали украинский лидер Владимир Зеленский, спикер парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов.

26 мая ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предупредил, что подобные проявления неонацизма со стороны Украины очень опасны для Европы.

