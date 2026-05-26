В Израиле раскритиковали перезахоронение лидера ОУН Мельника на Украине

МИД Израиля осудил перезахоронение на Украине второго главы ОУН Мельника
Министерство иностранных дел Израиля осудило проведение на Украине церемонии перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника. Ведомство прокомментировало ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Выражаем сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами», — говорится в заявлении.

МИД Израиля на фоне произошедшего призвал не игнорировать историческую правду и сохранять память о людях, которых не стало из-за действий нацистов и их пособников.

Церемония перезахоронения Мельника и его супруги состоялась 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище. На мероприятии присутствовали украинский лидер Владимир Зеленский, спикер парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов.

26 мая ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он предупредил, что подобные проявления неонацизма со стороны Украины очень опасны для Европы.

Ранее на Украине разработали план популяризации главы ОУН.

 
